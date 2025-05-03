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Долгосрочная аренда домов с гаражом в Беларуси

Минская область
5
Колодищанский сельский Совет
3
1 объект найдено
Особняк 5 комнат в Юхновка, Беларусь
Особняк 5 комнат
Юхновка, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 370 м²
Этаж 1/2
В долгосрочную аренду, сдаётся шикарный коттедж с бассейном, сауной, зоной барбекю, банкетны…
$3,000
в месяц
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