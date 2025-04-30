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Долгосрочная аренда домов в Минске, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Минск, Беларусь
Дом
Минск, Беларусь
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 3
Сдаётся большой дом в живописном месте у Цнянского водохранилища. Ищете идеальное место д…
Цена по запросу
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Стильный, уютный дом в живописной местности 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище. в Минск, Беларусь
Стильный, уютный дом в живописной местности 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище.
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Стильный, уютный дом в живописной местности 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище. В …
$2,500
в месяц
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