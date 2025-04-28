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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Валерьяново, Беларусь
Квартира 1 комната
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду помещение на первом этаже. 35 м2 с отдельным входом. Здание расположено в ч…
Цена по запросу
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Снять 3-комнатную квартиру в Боровлянах, Зеленый бор в Лесной, Беларусь
Снять 3-комнатную квартиру в Боровлянах, Зеленый бор
Лесной, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/10
Сдается трехкомнатная квартира в микрорайоне Зеленый Бор,  Боровляны, аг. Лесной. Закрытая и…
$600
в месяц
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