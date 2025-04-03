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Жильё в Полоцкий район, Беларусь

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Полоцк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Полоцк, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Современное место для комфортной жизни - 4-комнатная квартира !   Очень светлая квартира с о…
$34,500
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Дом в Полоцк, Беларусь
Дом
Полоцк, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается прекрасный земельный участок площадью 8,11 соток в г. Полоцк по пер. Бельчанскому …
$27,500
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Квартира 25 комнат в Гомельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 25 комнат
Гомельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 334 м²
Этаж 2/2
Продается база отдыха в живописной местности! Идеальное место для семейного отдыха и проведе…
$100,000
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Квартира 25 комнат в Гомельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 25 комнат
Гомельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 334 м²
Этаж 2/2
Продается база отдыха в живописной местности! Идеальное место для семейного отдыха и проведе…
$100,000
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Параметры недвижимости в Полоцкий район, Беларусь

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