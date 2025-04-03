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Дома с гаражом в Плюсский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается дом  в Национальном парке "Браславские озера".  В 700 метров от чистейшего озеро "…
$34,900
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Параметры недвижимости в Плюсский сельский Совет, Беларусь

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