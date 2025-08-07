Показать объекты на карте Показать объекты списком
Производственные здания в Плещеницах, Беларусь

1 объект найдено
Производство 209 м² в Плещеницы, Беларусь
Производство 209 м²
Плещеницы, Беларусь
Площадь 209 м²
Этаж 1
Прибыльный бизнес с готовой инфраструктурой и магазином   Продается прибыльное КФХ с готовой…
$255,000
