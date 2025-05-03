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Дома в Пищаловском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пищаловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
The contract number with the agency is 576 from 2023-12-12
$19,800
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Параметры недвижимости в Пищаловском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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