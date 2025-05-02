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Дома с гаражом в Пересадском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пересадский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
В живописном месте, в нескольких километрах от Борисова и Жодино, с хорошим транспортным соо…
$21,000
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Параметры недвижимости в Пересадском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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