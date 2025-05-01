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Магазины в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 100 м² в Пекалин, Беларусь
Магазин 100 м²
Пекалин, Беларусь
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Капитальное строение коммерческого назначения в проходимом месте ! Площадь застройки 404 кв.…
$15,500
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