Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Пекалинский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Магазин 100 м² в Пекалин, Беларусь
Магазин 100 м²
Пекалин, Беларусь
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Капитальное строение коммерческого назначения в проходимом месте ! Площадь застройки 404 кв.…
$15,500
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 500 м² в Пекалин, Беларусь
Коммерческое помещение 1 500 м²
Пекалин, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 1 500 м²
Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения современного мясоперерабатывающего предп…
$1,25 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти