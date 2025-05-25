Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Петришковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Петришковском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
6
1 объект найдено
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продается жилой дом с гостевым на участке 0,18 га в 18 км от МКАД в направлении Заславля ряд…
$470,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Петришковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти