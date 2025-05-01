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Производственные здания в Петришковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 4 336 м² в Кирши, Беларусь
Производство 4 336 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 4 336 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$2,38 млн
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