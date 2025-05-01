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Квартиры с гаражом в Петришковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
В 13 км от Минска,рядом с Заславлем, в пешей доступности водохранилище Дички, лес,продается …
$24,500
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Параметры недвижимости в Петришковском сельском Совете, Беларусь

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