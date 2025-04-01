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Купить земельный участок в Першайский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Участок земли в Першайский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Першайский сельский Совет, Беларусь
Прекрасный участок!  Участок расположен среди живописных лесов в  СТ Радиатор с удобным тран…
$6,900
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Участок земли в Першайский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Першайский сельский Совет, Беларусь
Два граничащих между собой земельных участкав в частной собственности, общая площадь 20 сото…
$15,000
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