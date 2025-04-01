Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Першайский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Першайский сельский Совет, Беларусь

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 63 м² в Першайский сельский Совет, Беларусь
Производство 63 м²
Першайский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Вы когда-нибудь мечтали иметь собственный бизнес на собственной земле? Чтоб рядом был запове…
$450,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов