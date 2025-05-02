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Квартиры в Першайском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Першайский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продается 1/2 дома (полдома), с отдельным входом в небольшой деревне, в 1 км. от Гродненской…
$6,300
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Параметры недвижимости в Першайском сельском Совете, Беларусь

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