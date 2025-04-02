Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Первомайский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Первомайский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в прекрасном живописном месте: деревня Новинки Слуцкого района. Общая площадь …
$8,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Первомайский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти