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Жильё в Первомайский сельский Совет, Беларусь

дома
3
4 объекта найдено
Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается дом в прекрасном живописном месте: деревня Новинки Слуцкого района. Общая площадь …
$8,500
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Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Ищите недорогую дачу в тихом живописном месте? Продается жилой дом в д. Аполины, Слуцкого ра…
$5,500
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Квартира 4 комнаты в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Просторная и светлая квартира в окружении леса! ❤️ Представляем Вашему вниманию просторную и…
$22,900
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Дом в Первомайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Первомайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продажа законсервированного капитального строения! ❤️ Продаётся одноэтажное строение в невер…
$26,000
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Параметры недвижимости в Первомайский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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