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Коммерческая недвижимость в Поставы, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 350 м² в Поставы, Беларусь
Коммерческое помещение 350 м²
Поставы, Беларусь
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 42/3 от 2023-04-10
$54,500
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