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Купить земельный участок в Поплавский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Поплавы, Беларусь
Участок земли
Поплавы, Беларусь
Аг. Поплавы  участок 25 соток в частной собственности, с центральными коммуникациями: холодн…
$13,000
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