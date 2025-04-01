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Дуплексы в Поплавский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже полдома в деревне Гута – живописном уголке недалеко от реки Березина.…
$21,000
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Параметры недвижимости в Поплавский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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