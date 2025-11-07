Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Папернянский сельский Совет
  4. Долгосрочная аренда
  5. Склад

Долгосрочная аренда складов в Папернянском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Склад 600 м² в Аронова Слобода, Беларусь
Склад 600 м²
Аронова Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в долгосрочную аренду складские помещения площадью от 600 до 2400 кв м, в 12 км и…
$14,865
в месяц
