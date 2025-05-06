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Коттеджи с бассейном в Папернянском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
$269,000
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Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

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