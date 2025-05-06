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Коттеджи с садом в Папернянском сельском Совете, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся современный коттедж в три уровня - 308,5 м2, 2021 г.п., аг. Семково, ул. Луговая  …
$265,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 204 м²
Продаётся новый прекрасный современный энергоэффективный "Коттедж-Шале" на берегу "Водохрани…
$300,000
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Коттедж в Вишнёвка, Беларусь
Коттедж
Вишнёвка, Беларусь
Площадь 433 м²
Красивый уютный коттедж возле водохранилища Вяча.    Один из самых красивых коттеджей в агро…
$299,000
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 158 м²
В коттеджной застройке агрогородка Большевик продается жилой дом с летней кухней, баней, гар…
$143,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

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