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Жильё в Полыковичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Полыковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Полыковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 202 м²
Прекрасный 2 этажный коттедж в замечательном месте (элитный коттеджный поселок в д.Николаевк…
$150,000
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Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
Площадь 299 м²
Продается уютный двухуровневый коттедж 2019 года постройки, в пригороде г. Могилёва ,элитный…
$81,500
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Параметры недвижимости в Полыковичский сельский Совет, Беларусь

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