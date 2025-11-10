Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Беларусь
  3. Подлабенский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Подлабенском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Подлабенье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Подлабенье, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Панельный 2-этажный дом 1988 года постройки на 2 семьи. Квартира занимает весь 1-й этаж. Вхо…
$52,000
Параметры недвижимости в Подлабенском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
