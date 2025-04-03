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Дома в Подгорновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Подгорная, Беларусь
Дом
Подгорная, Беларусь
Площадь 40 м²
Предлагаем к покупке жилой дом в д. Подгорная. * Площадь: общая – 40 кв.м., жилая – 25,8 кв.…
$5,900
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