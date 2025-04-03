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Жильё в Озерецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Озерецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Продажа двухуровневого дома с хорошим ремонтом, мебелью и техникой. Деревня находится около …
$69,900
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Параметры недвижимости в Озерецкий сельский Совет, Беларусь

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