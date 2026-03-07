Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Озеранском сельском Совете, Беларусь

Дом в Озеранский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озеранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Калі хочаце жыць у цішы i ў дабрабыце, у гістарычным кутку Беларусі, у віхуры захоўваемых, а…
$13,000
Параметры недвижимости в Озеранском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
