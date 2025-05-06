Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Орша
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Орше, Беларусь

коммерческая недвижимость
17
офисы
3
производственные здания
3
Магазин Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 371 м² в Орша, Беларусь
Магазин 371 м²
Орша, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Номер соглашения с агентством 298 от 2023-06-06
$55,800
Оставить заявку
Магазин 629 м² в Орша, Беларусь
Магазин 629 м²
Орша, Беларусь
Площадь 629 м²
Этаж 1
Продаётся Торговый дом `ВАВИЛОН` (Готовый действующий бизнес) с 5-тью отдельными входами общ…
$189,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти