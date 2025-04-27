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Квартиры в Оршанском районе, Беларусь

Орша
102
Барань
9
Бабиничский сельский Совет
4
Болбасово
3
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124 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 9/9
Продаётся просторная (92.12 м2), видовая 3х комнатная квартира по адресу: ул. Заднепровская …
$50,000
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Квартира 2 комнаты в Смольяны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смольяны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Продам прocтоpную  двухкомнатную квартиpу 48 кв.м. (pаспашонкa) в cпокoйнoм paйoнe гoродскoг…
$15,000
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Квартира 3 комнаты в Крапивно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крапивно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
Продам трехкомнатную квартиру в аг. Крапивно, ул. Центральная 93, площадь квартиры 95,3/45,9…
$30,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 20 м²
Продается часть дома по адресу: ул. Тимирязева, р-н ж/д вокзала. Общая площадь составляет 20…
$10,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Номер договора с агентством 195 от 2022-05-31
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Продается трехкомнатная квартира по ул. Пограничная 9, общей площадью 55 кв.м., жилая - 36,5…
$33,616
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Продаётся просторная 3х комнатная квартира по адресу ул. Семёнова 3 (Микрорайон N1). Квартир…
$34,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается полдома в по адресу ул. Юбилейная (район "Замостье"). Дом 1964 года постройки, сос…
$20,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
Продается уютная, трёхкомнатная квартира в кирпичном доме по адресу: ул.Флёрова, д.3. Кварти…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
Продаётся расширенная  3 комнатная квартира с мебелью  по адресу: ул.Флерова, д.10. Квартира…
$38,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продаётся 3х комнатная квартира по адресу: г. Орша, проспект Текстильщиков 37А, на 5 этаже 5…
$35,000
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Квартира 6 комнат в Орша, Беларусь
Квартира 6 комнат
Орша, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 101 м²
Этаж 1/3
Эксклюзивное предложение. Продаётся просторная уютная 6 ти комнатная квартира по адресу: ул.…
$55,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 49 м²
Одноуровневый дом (двухкомнатная квартира в частном двухквартирном доме с отдельным входом и…
$8,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Продается уютная, трехкомнатная квартира на ул. Мира , район "Черемушки", расположенная  на …
$33,000
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Квартира 5 комнат в Орша, Беларусь
Квартира 5 комнат
Орша, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 340 м²
Этаж 1/1
Продаётся  административно-производственное здание со складским помещением, гаражами  и авто…
$190,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся 2х комнатная квартира по адресу ул. Островского 27. Квартира расположена на 1 этаж…
$22,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 3/5
Продается расширенная с хорошей планировкой трехкомнатная квартира в панельном доме 1977 г.п…
$40,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
Номер договора с агентством 552 от 2023-12-16
$30,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 3/9
$60,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: г. Орша, пр-т. Текстильщиков, д. 21, которая отл…
$30,000
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Квартира 2 комнаты в Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Продается отличная двухкомнатная квартира по адресу: Барань, ул. Комсомольская д.8 на четвер…
$35,000
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Квартира 1 комната в Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Продается однокомнатная квартира на Ранице, ул Белинского д.40 , на втором этаже, пятиэтажно…
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Продается уютная двухкомнатная квартира в районе льнокомбината в кирпичном доме 1960 г.п. На…
$31,500
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 37 м²
Продаётся 2х комнатная квартира в одноэтажном блокированном кирпичном доме по адресу: 1й пер…
$16,500
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Продается уютная двухкомнатная квартира в районе льнокомбината в кирпичном доме 1960 г.п. На…
$31,500
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продается уютная двухкомнатная квартира в кирпичном доме по адресу: пр-т Текстильщиков, д.9.…
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Барань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Продаётся 2х комнатная квартира  по адресу: г. Барань, ул. Оршанская 18. Квартира расположен…
$23,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Продаётся просторная трехкомнатная квартира по адресу: ул. 1 Красная 6. Квартира расположена…
$35,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 82 м²
Этаж 4/4
Продается просторная, уютная, трехкомнатная квартира на проспекте Текстильщиков, на четверто…
$35,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается база по адресу г. Орша, ул. Марата.  Здание трехэтажное 1966 года, стены кирпичные…
$65,000
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Параметры недвижимости в Оршанском районе, Беларусь

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с садом
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