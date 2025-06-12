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Дома в Ореховском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ореховск, Беларусь
Дом
Ореховск, Беларусь
Площадь 36 м²
Продается дом по адресу: г.п.Ореховск, ул.Ленина. Общая площадь составляет 36 кв.м., жилая 2…
$7,500
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Параметры недвижимости в Ореховском сельском Совете, Беларусь

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