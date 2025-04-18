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Коммерческая недвижимость в Олтушском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 521 м² в Орехово, Беларусь
Коммерческое помещение 521 м²
Орехово, Беларусь
Площадь 521 м²
Количество этажей 2
Лот 8639. Продаётся отдельно стоящее двухэтажное капитальное строение в аг. Орехово. Данный …
$32,400
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Коммерческое помещение 564 м² в Орехово, Беларусь
Коммерческое помещение 564 м²
Орехово, Беларусь
Площадь 564 м²
Лот 8638. Продаётся отдельно стоящее одноэтажное капитальное строение в аг. Орехово всего в …
$7,200
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