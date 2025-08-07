Показать объекты на карте Показать объекты списком
Магазины в Новоколосовском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
Магазин 1 171 м² в Новоколосово, Беларусь
Магазин 1 171 м²
Новоколосово, Беларусь
Площадь 1 171 м²
Количество этажей 2
Продаётся здание бывшего магазина. Требует ремонта. Номер договора с агентством 622/1 от 2025-07-18
$45,000
