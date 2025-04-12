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Жильё в Новкинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж в Новкинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продается уютный коттедж у озера в живописной деревне Городняны! Предлагаем вам уникальную в…
$142,000
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Параметры недвижимости в Новкинский сельский Совет, Беларусь

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1111 голосов