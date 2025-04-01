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Дома с гаражом в Неманский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Неманский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Неманский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
В живописной местности агрогородка Семеновичи, на благословенной земле Минской области, расп…
$55,000
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Дом в Неманский сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
В живописной местности агрогородка Семеновичи, на благословенной земле Минской области, расп…
$55,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Неманский сельский Совет, Беларусь

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