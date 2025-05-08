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Дома с гаражом в Неманицком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Загородный  дом  может использоваться, как дачный, так и для постоянного проживания. Газ во…
$22,000
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Параметры недвижимости в Неманицком сельском Совете, Беларусь

с садом
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