Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Негорельский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Негорельском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Коттедж в Рудня, Беларусь
Коттедж
Рудня, Беларусь
Площадь 165 м²
Современный коттедж в 38 км. от Минска. - Благоустроенный участок 14,96 сотки, полностью ого…
$93,900
Оставить заявку
Коттедж в Рудня, Беларусь
Коттедж
Рудня, Беларусь
Площадь 80 м²
Номер договора с агентством 1358 от 2024-10-08
$55,000
Оставить заявку
Коттедж в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Готовая усадьба в д. Пожежино в Дзержинском р-не в 48 км от МКАД, готовый бизнес с перспекти…
$124,900
Оставить заявку
Коттедж в Негорелое, Беларусь
Коттедж
Негорелое, Беларусь
Площадь 132 м²
Современный коттедж из профилированного бруса, в блокированном доме,  в 42 км. от Минска по …
$77,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Негорельском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти