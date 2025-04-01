Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Несвижский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Несвижский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Славково, Беларусь
Дом
Славково, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаю дом в деревне Славково Несвижского района. До Несвижа 5 км.  Дом деревянный, площадью…
$7,500
Оставить заявку
Дом в Заозерье, Беларусь
Дом
Заозерье, Беларусь
Площадь 90 м²
В пригороде Несвижа, в аг. Заозерье, продается большой деревянный дом 1960 года постройки. А…
$17,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Несвижский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов