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Жильё в Несвижский сельский Совет, Беларусь

дома
6
6 объектов найдено
Дом в Рудавка, Беларусь
Дом
Рудавка, Беларусь
Площадь 83 м²
Дом в городе Несвиж ❤️ Продаётся просторный дом со всеми коммуникациями – идеальный вариант …
$24,900
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Дом в Несвижский сельский Совет, Беларусь
Дом
Несвижский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Дом в живописном уголке природы в километре от Несвижа! ❤️ Продается замечательный дом в жив…
$11,900
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Дом в Славково, Беларусь
Дом
Славково, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаю дом в деревне Славково Несвижского района. До Несвижа 5 км.  Дом деревянный, площадью…
$7,500
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Дом в Рудавка, Беларусь
Дом
Рудавка, Беларусь
Площадь 66 м²
Продается дом в тихом, уютном, историко-культурном городе Несвиже.  Брестское направление, 9…
$26,900
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Дом в Славково, Беларусь
Дом
Славково, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается участок с домом в д. Славково, Несвижский р-н Участок 39 соток. Печное отопление. …
$4,900
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Дом в Заозерье, Беларусь
Дом
Заозерье, Беларусь
Площадь 90 м²
В пригороде Несвижа, в аг. Заозерье, продается большой деревянный дом 1960 года постройки. А…
$17,500
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Параметры недвижимости в Несвижский сельский Совет, Беларусь

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