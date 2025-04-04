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Жильё в Новосверженский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Новый Свержень, Беларусь
Дом
Новый Свержень, Беларусь
Площадь 72 м²
Предлагаем вашему вниманию  изолированную квартиру в доме с земельным участком 8,61 соток, о…
$8,000
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Параметры недвижимости в Новосверженский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов