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Долгосрочная аренда магазинов в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 221 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Магазин 221 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 221 м²
Этаж 3/14
В торгово-административном здании по адресу Новодворский с/с 40, располагающемся непосредств…
Цена по запросу
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