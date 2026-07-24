Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Наровля
  4. Жилая

Жилье в Наровля, Беларусь

;
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Наровля, Беларусь
Квартира 1 комната
Наровля, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/5
Продается уютная 1-комнатная квартира в г. Наровля, по ул. Макаренко, 9. Квартира расположен…
$10,398
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти