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Дома с гаражом в Нарочанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Самое время купить дом рядом с лесом и р. Нарочь ❤️ Просторный дом со своим прудом в деревне…
$18,900
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Параметры недвижимости в Нарочанский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов