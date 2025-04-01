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Магазины в Миоры, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 127 м² в Миоры, Беларусь
Магазин 127 м²
Миоры, Беларусь
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Исторический центр города. Отдельно стоящее здание на центральной площади. В здание введена …
$30,500
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