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Жильё в Мядель, Беларусь

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Продается двухуровневая квартира в пригороде Мяделя, в живописной деревне Бояры, расположенн…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 1/2
Прекрасное место для жизни, дом расположен в г. Мядель Большое количество лесов и озер в бли…
$75,000
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Дом 2 комнаты в Мядель, Беларусь
Дом 2 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Земельный участок с домом в живописном месте! Просторный земельный участок с одноуровневым …
$11,500
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Дом в Мядель, Беларусь
Дом
Мядель, Беларусь
Площадь 178 м²
Прекрасное место для жизни, дом расположен в г. Мядель Большое количество лесов и озер в бли…
$75,000
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Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/5
Если вы ищете уютную квартиру в тихом и красивом месте, то эта предложение для вас. Продаетс…
$34,900
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Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 223 м²
Купить  коттедж среди озер! Рассмотрим продажу за субсидию и семейный капитал! ❤️Монументаль…
$78,000
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Квартира 4 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Этаж 1/2
Прекрасное место для жизни, дом расположен в г. Мядель Большое количество лесов и озер в бли…
$75,000
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Дом в Мядель, Беларусь
Дом
Мядель, Беларусь
Площадь 60 м²
Продаётся дом рядом с озером Мястро в г. Мядель! Дом бревенчатый, обложенный кирпичом! Четыр…
$34,000
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Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 246 м²
Отличный коттедж в Мяделе с живописным  видом на озеро Мястро. .Мядель районный центр - здес…
$126,990
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