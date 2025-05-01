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Дома с гаражом в Мядельском районе, Беларусь

Нарочский сельский Совет
22
Мядельский сельский Совет
4
Мядель
4
Сватковский сельский Совет
4
7 объектов найдено
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Продам усадьбу в живописном месте Мядельского района! Деревня Струголапы находится в 700 мет…
$51,000
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Дуплекс 3 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
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Дом в Сватки, Беларусь
Дом
Сватки, Беларусь
Площадь 55 м²
Продажа уютного дома для круглогодичного проживания аг. Сватки.   В живописном уголке Мядель…
$28,000
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Дом в Сватковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сватковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Предлагаю вашему вниманию дом, расположенный в живописной деревне Езженцы. Минская обл., Мяд…
$10,000
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Дом 4 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дом 4 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Прекрасная возможность стать обладателем дома в живописном агрогородке Нарочь!  Трехуровн…
$79,000
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Дом в Мядель, Беларусь
Дом
Мядель, Беларусь
Площадь 60 м²
Продаётся дом рядом с озером Мястро в г. Мядель! Дом бревенчатый, обложенный кирпичом! Четыр…
$34,000
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Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 223 м²
Купить  коттедж среди озер! Рассмотрим продажу за субсидию и семейный капитал! ❤️Монументаль…
$78,000
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