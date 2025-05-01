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Квартиры с гаражом в Мядельском районе, Беларусь

Нарочский сельский Совет
9
Мядель
3
Квартира Удалить
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2 объекта найдено
Квартира в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Продается часть жилого дома квартирного типа, на первой береговой линии озера Нарочь со свои…
$135,000
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Квартира 3 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
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Параметры недвижимости в Мядельском районе, Беларусь

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