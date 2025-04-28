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Коммерческая недвижимость в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Магазин 203 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 203 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (назначение - здание специализированное для бытового обслуживания населения) …
$9,000
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