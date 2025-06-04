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Дома в Морочском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Морочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Морочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Внимание!   Прекрасное предложение!     Продаётся крепкий деревенский дом общей площадью 79,…
$5,500
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Параметры недвижимости в Морочском сельском Совете, Беларусь

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